Margarida de Magalhães Ramalho: A vida e a História não podem ser vistas a preto e branco

A historiadora Margarida de Magalhães Ramalho tem investigado as histórias dos refugiados judeus que passaram por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. São essas histórias, que muitas vezes lhe vêm parar às mãos por "coincidências", que conta no livro "Fios Vermelhos", editado pelo Clube do Autor. Foi assim também que conheceu Aristides de Sousa Mendes, o cônsul de Bordéus que salvou milhares de pessoas do Holocausto e que recebeu recentemente honras de Panteão. O diplomata, que agora tem o estatuto de herói, "não foi consensual" dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz a coautora do Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes e responsável científica pelo Museu Vilar Formoso, Fronteira da Paz, memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. A questão da desobediência em tempo de guerra foi difícil de digerir.





