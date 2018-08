Margarida Vila-Nova: Nunca serei maior do que a Lady Macbeth

As ruínas do Museu do Carmo são o cenário de Macbeths, uma peça com encenação de António Pires, onde se reinventa a Lady Macbeth. Margarida Vila-Nova é esta nova Lady Macbeth até 18 de Agosto. É uma das mais conhecidas actrizes da sua geração, e resiste a resumos simples. Não pertence a um só meio, como a televisão tantas vezes parece sugerir, nem a uma só visão da arte, nem a um só país, nem sequer a um só continente.