Maria Amélia Cupertino de Miranda: “Estamos a criar uma nova geração de consumidores”

Maria Amélia Cupertino de Miranda herdou do tio-avô o legado de dirigir a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, com sede no Porto. Tem 74 anos e é presidente vitalícia do conselho de administração daquela entidade há 47 anos. Instituída em 1964, a fundação encerrou portas após a nacionalização da banca - ficou então esvaziada de património, que era constituído sobretudo por ações do Banco Português do Atlântico. Reabriu na década de 1980, lançou o Museu do Papel Moeda, tem hoje um ativo de 24 milhões de euros e está focada em projetos de literacia financeira. O programa "No Poupar Está o Ganho" dirige-se a escolas e foi apresentado como caso de estudo no relatório "O Impacto Social das Fundações", elaborado pela Católica Porto Business School. O projeto "Eu e a Minha Reforma" destina-se a pessoas com mais de 55 anos. Seguir-se-á um programa de formação financeira para pessoas com necessidades especiais.





