Maria Joaquina Madeira: Não se retira as pessoas da pobreza sem a sua participação

A pobreza de mão estendida já não corresponde ao perfil dos mais desfavorecidos. Dos cerca de dois milhões de pobres que existem no país, uma grande parte trabalha e cruza-se connosco todos os dias, aparentando ter uma vida normal. "Isso para mim é um milagre", afirma Maria Joaquina Madeira, vice-presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal. Agora que está a ser ultimada a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, depois de ter estado em consulta pública, a especialista em serviço social acredita que toda a sociedade é chamada a entrar nesta "guerra" contra as desigualdades, que se agravaram com a pandemia. Mas tudo isto só faz sentido se a voz dos pobres for ouvida. Afinal de contas, "eles é que percebem de pobreza".





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;