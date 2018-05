Feminino

A elegância e a precisão são os pilares dos dois novos modelos da Colecção 1966 da Girard-Perregaux que, olhando para a sua memória, presta homenagem às inovações técnicas da marca do universo da relojoaria de precisão. Estes dois novos modelos de aço, de 40mm e 36mm, apresentam uma esfera cinzenta muito refinada. Algo que sucede pela primeira vez. Em busca da simplicidade perfeita, mas também da sofisticação, a marca busca algo mais do que um relógio tradicional, imutável e austero.Pelo contrário, a Colecção 1996, que surgiu num dos períodos mais dinâmicos da marca de Le Chaux-de-Fonds, numa altura em que foi criado o departamento de I+D e se lançou pela primeira vez o movimento de alta frequência. Sempre em busca da inovação, a Girard-Perregaux volta a prestar homenagem a esta época de ouro, apresentando estes dois novos relógios automáticos.Desde a sua fundação, em 1791, a marca sempre se distinguiu pelas suas criações, sendo o relojoeiro responsável pelo nascimento da manufactura, Jean-François Bautte, um dos maiores especialistas do século XVIII em relógios ultrafinos. A história continuou e a Girard-Perregaux possui hoje mais de 100 patentes e concentra todos os processos e especialidades do universo da alta relojoaria.Apesar disso, a década de 1960 está especialmente gravada na memória da marca. Ali se "acelerou" o seu sucesso. E foi assim que, em 1966, o Observatório de Neuchâtel outorgou à marca o Prémio Centenário pelo seu trabalho na melhoria da precisão. Foi durante esta época que nasceu a Colecção 1966. Agora, estas novas interpretações em aço dessa colecção acabam por ser uma forma de guardar a memória e de a inovar. Estes modelos precisos estão equipados com o calibre GP03300, que proporciona uma generosa reserva de marcha de 46 horas.A característica que mais salta à vista é o desenho, elegante, utilizando uma esfera que antes estava apenas destinada aos modelos em ouro. O modelo de 40mm é hermético a 30 metros e tem uma grossura de 8,9mm. A correia é de crocodilo negro. O modelo de 36mm tem uma grossura de 9,01mm. Modelos que homenageiam, com espírito inovador, uma época de ouro da relojoaria da marca.Certina continua a apostar fortemente no segmento feminino do mercado, como é evidente neste seu DS Action Lady, um relógio de características desportivas. A marca deseja mesmo que ele se torne um símbolo do poder feminino. O seu cronómetro COSC de quartzo assegura a máxima precisão Suíça, e uma resistência à água até uma pressão de 30 bar/300 metros. Com detalhes no design como um fino padrão ondulado no seu mostrador e uma caixa que se adapta na perfeição aos pulsos mais femininos, o DS Action Lady é um relógio de características muito próprias. Além disso, reforça tendências desportivas, com um forte apelo ao mar. Aposta numa precisão de qualidade e num estilo distinto. Este mais recente cronómetro, com certificação COSC, apresenta o bem conhecido e inovador movimento Precidriv. O relógio mistura superfícies polidas e escovadas numa caixa em aço com um diâmetro de 34.3 mm, com fundo aparafusado e decorado com o histórico símbolo da marca - a carapaça da tartaruga -, além da coroa aparafusada protegida. O tratamento Super-LumiNova nos ponteiros, índices e luneta rotativa unidirecional fazem com que o Certina DS Action Lady se sinta instantaneamente em casa debaixo de água, e o seu sistema DS Concept (Dupla Segurança) garante a máxima resistência por muitos anos. O mostrador preto com strass aloja uma janela de data localizada às 6 horas, e está decorado com um motivo ondulado. A sua bracelete em aço polido e escovado com três fileiras, fivela articulada e extensão de mergulho ajustável, garante uma adaptação firme e confortável no pulso.