Metaverso: A programação do novo mundo

O projeto tem uma ambição desmesurada, mas uma natureza extremamente simples. Partindo da possibilidade real de fundir e potenciar numa só plataforma digital as tecnologias de acesso, conexão e imersão, é possível criar um novo lugar de habitação total e permanente para qualquer ser humano. Por outras palavras, construir e partilhar o metaverso. Na pesquisa e criação, algures em muitos pontos do mundo, estão os gigantes tecnológicos americanos e chineses, mas também laboratórios de programação e alguns Estados. O investimento que está a ser feito poderá gerar um território que nos levará a perguntar qual é o nosso lugar no mundo e qual é afinal o mundo a que pertencemos.



