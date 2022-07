“Nearshoring”: quanto mais perto melhor

Num mercado global, encurtar as cadeias de distribuição e trazer a produção para países mais próximos do consumidor não é a solução mais barata. Mas depois de a pandemia e a crise da logística terem virado o comércio internacional do avesso, as vantagens de produzir em países vizinhos tornaram-se evidentes: maiores níveis de sustentabilidade, fiabilidade de entregas e maiores níveis de eficiê

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...