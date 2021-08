No rasto do cibercrime

No final de julho, a GNR desmantelou um esquema de burlas associado à concessão de empréstimos com recurso às redes sociais. Através do Facebook, os burlões solicitavam a transferência de dinheiro para cobrir custos com comissões e abertura do processo. As vítimas faziam a transferência pedida, mas nunca chegavam a receber o dinheiro. Não é caso único, mas é um bom exemplo de uma realidade que se tornou cada vez mais comum no último ano e meio. Os dados do relatório "Cibersegurança em Portugal – Riscos & Conflitos", de 2021, publicado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), são claros: em 2020, o volume de incidentes de cibersegurança e os números relativos ao cibercrime cresceram.

"A mudança repentina deixou as pessoas mais expostas, tornando-as mais vulneráveis. O que não tem só que ver com o trabalho remoto, mas com todos os serviços digitais a que as pessoas acedem e dos quais se tornaram mais dependentes", afirma Pedro Mendonça, coordenador do Observatório de Cibersegurança do CNCS.