Noémia de Sousa: a hora de cantar

Em Moçambique, é considerada a mãe da poesia moçambicana. Em Portugal, não está sequer editada. Viveu e trabalhou como jornalista durante décadas em Lisboa, mas parte dela ficou sempre em Moçambique, onde foi uma das figuras da geração da utopia que começou a reivindicar a independência. Escreveu intensamente entre 1948 e 1951 para trazer as vozes das pessoas que nunca eram ouvidas na sua própria terra, mas esses poemas só vieram a ser publicados em livro no início do século seguinte. Deixou uma filha e a memória de uma mulher que não queria ser um mito.