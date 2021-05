Nuno, Ricardo e Tomás venceram o estigma. São autistas e trabalham

Nuno, Ricardo e Tomás são autistas e estão integrados no mercado de trabalho. São casos raros em Portugal. O estigma é uma barreira na sua inclusão em ambientes laborais. Agora que o Governo se prepara para aprovar a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, podem abrir-se portas para estes jovens que, devidamente integrados nas equipas, têm características excecionais e são uma mais-valia para as empresas.

Nuno, Ricardo e Tomás venceram o estigma. São autistas e trabalham









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.