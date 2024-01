O chocolate vai voltar a ser um produto de luxo?

António Melgão define-se como um "enólogo do chocolate". Gosta de experimentar diferentes variedades de cacau que compra em países como o Peru, Madagáscar ou São Tomé e Príncipe. Faz chocolates de autor, por instinto. Mas este produto que tantos apreciadores tem no mundo está a encarecer. O cacau foi uma das matérias-primas agrícolas cujo preço dos futuros mais aumentou em 2023. A subida, que rondou os 60%, explica-se sobretudo com uma quebra nas colheitas devido aos efeitos das alterações climáticas. Se a redução da produção se mantiver nos próximos anos, que consequências terá para a indústria do chocolate? Voltará a ser um produto tão caro que só será acessível a uma elite, como foi no passado?