O convite envenenado e a demissão inevitável

O CR7 do Eurogrupo foi eleito o melhor ministro das Finanças da Europa. Este prémio reforça o prestígio de Mário Centeno e serve de passaporte para eventuais voos mais altos. O juiz Carlos Alexandre foi célebre a recusar ser cabeça-de-lista às eleições europeias, um convite que poderia envenenar a sua condição de magistrado. A guerra comercial entre os EUA e a China continua a fazer vítimas colaterais. Desta vez foi a Apple, cujas vendas vão encolher no gigantesco mercado chinês. Rui Vitória terminou o seu ciclo no Benfica.