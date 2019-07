O direito de Rio e o circo das subvenções

Rui Rio está a fazer as suas escolhas para as listas de deputados do PSD. É um direito que lhe assiste. Afinal, numa equipa, um líder precisa de aliados e não de adversários. Boris Johnson pôs fim às meias conversas. O Reino Unido sairá da União Europeia até 31 de outubro. O futuro político do agora primeiro-ministro inglês começará a ser desenhado no dia seguinte. A história das subvenções políticas é uma novela mexicana dobrada em português com sotaque brasileiro. Falta-lhe credibilidade. E por falar em credibilidade, quem é capaz de acreditar nas garantias que Zuckerberg dá sobre a moeda digital do Facebook?