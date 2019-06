O forte que foi prisão já foi casa

Casa é um substantivo difícil de colar à Fortaleza de Peniche, mas há quem lhe chame isso. Entre 1977 e 1982, mais de quinhentos refugiados das ex-colónias portuguesas moraram dentro das muralhas da antiga prisão do Estado Novo. As celas foram convertidas em quartos, junto à solitária entendia-se a roupa. Eis uma das encarnações menos conhecidas do futuro Museu Nacional da Resistência e Liberdade, que por acaso, como o Governo ponderou em 2016, não se tornou uma pousada depois da revolução.