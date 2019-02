O meu reino por uma galinha

Nascido em Fort Atkinson, de que seria o único cidadão a atingir os cumes da fama, Ernie Hausen, entrou a depenar galinhas no Campeonato do Mundo de 1926 e, em seis segundos, ainda nem se tinha acendido um fósforo, a galinha estava mais nua do que Deus a mandara ao mundo.