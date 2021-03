O mundo sustentável da moda circular

Vera Fernandes criou a Buzina Brand, uma marca nacional que produz 90% das suas peças a partir de tecidos excedentes de várias fábricas. Cadeias como a H&M, a Burberry e a Gap aderiram à iniciativa Make Fashion Circular. E há cada vez mais pessoas a comprar roupa em segunda mão. A indústria do têxtil e do vestuário está a ganhar um cunho cada vez mais sustentável - mais do que uma moda, é um novo paradigma.

