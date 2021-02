O que é que o TikTok tem

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O futuro apresenta-se risonho para a rede social favorita de muitos adolescentes e jovens adultos. Com 800 milhões de utilizadores ativos mensalmente, em 2021 o TikTok deverá entrar para o cobiçado clube das aplicações com mais de mil milhões de utilizadores - onde estão o Facebook, o YouTube e o Instagram -, prevendo-se que atinja os 1,2 mil milhões ainda antes do final do ano, segundo a consultora App Annie, especializada na análise ...