O “Rhythm and blues” dos Açores

Ao longe ouve-se a voz rouca de Muddy Waters, uma lenda do blues americano. Nessa direção, junto ao mar na ilha do Pico, e num dos abrigos/grelhadores comunitários, o chef Cláudio Pontes, além das colunas portáteis, tem pendurados vários pedaços de carne, o queijo por perto, um enxaréu pescado no dia, praticamente cru, ligeiramente fumado e um arroz de lapas já abertas e cozinhadas.



Augusto Freitas de Sousa 12:00







