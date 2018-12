Os botões errados do Parlamento e a coragem de Lourenço

Deve haver um problema de monta no software informático do Parlamento, na medida em que os deputados se fartam de clicar em botões errados e depois conduzem a explicações esfarrapadas. Mais pesados e substantivos são os problemas que Theresa May e Emmanuel Macron enfrentam. A primeira-ministra britânica perdeu três votações importantes relativas ao Brexit e o Presidente francês não consegue conter os protestos. Quem continua a surpreender pelo positiva é o Presidente de Angola. Desta vez ao receber Luaty Beirão e Rafael Marques, críticos declarados da anterior governação do país.