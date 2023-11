Os criadores “invisíveis” que estão a mudar a ficção em Portugal

A ficção televisiva portuguesa e a perceção que o público tem dela mudaram nos últimos anos. Tal como aconteceu com a primeira telenovela "made in Portugal", "Vila Faia", na década de 80, foi preciso quebrar preconceitos e fazer apostas sérias na produção para que o profissionalismo e o talento pudessem sair da gaveta. Hoje, as plataformas de "streaming" e a televisão pública apontam mais para as séries de ficção, um género que se reinventou por todo o mundo e, em muitos casos, deu origem a verdadeiros fenómenos de culto. No início de cada um desses projetos está uma ideia. E por trás dessa ideia, está alguém que a teve e a desenvolve na escrita – não há indústria audiovisual sem argumentistas. Também em Portugal começam a ter reconhecimento público. Mas quem são eles?