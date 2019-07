Os lugares escondidos do Palácio de Mafra

O Palácio Nacional de Mafra é a obra de um rei enriquecido pelo ouro do Brasil que queria ser admirado dentro e fora do Reino. O mais importante monumento do barroco em Portugal está agora inscrito na lista de património mundial da UNESCO. Tem um complexo de carrilhões único, o mais importante núcleo de escultura italiana barroca fora de Itália, uma das mais bonitas bibliotecas do mundo e concertos de seis órgãos que esgotam rapidamente e são procurados por amantes de música de vários continentes. O Negócios foi conhecer os lugares que o público não pode visitar. Andámos, literalmente, nas alturas.