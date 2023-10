Os vírus das alterações climáticas

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num mundo que será mais quente e em que as viagens e trocas comerciais serão mais constantes, doenças e vírus como o dengue e o zika, mais típicos do hemisfério sul e do sudeste asiático, poderão tornar-se comuns na Europa. Esta antecipação já motivou alertas da ONU e da OMS e em Portugal está a ser analisada por investigadores e autoridades de saúde pública.



A investigação ...