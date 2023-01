Paragrafino Pescada, Aurilene Camelo, Jair, Cristina e os sapatos vermelhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jornalistas recebem mensagens muito interessantes e de alto coturno que importa partilhar com os leitores. Por exemplo, Celso Filipe, que é diretor adjunto deste jornal, foi brindado com este email e decidiu, por não ter mais nada que fazer, pedir-me a opinião sobre o teor do mesmo. Explicou-me que tinha redigido uma pequena nota sobre Jair Bolsonaro na coluna de opinião “Elevador”, a qual mereceu um juízo perturbador. “Paragrafino, sinto-me

...