Paragrafino Pescada coagita a propósito do bebé confinamento

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O bebé confinamento está quase a fazer um ano. Já verbaliza opiniões, recorrendo à enigmática construção frásica "gu-gu-dá-dá", por vezes pontuada com um "brrrrr", e até gesticula enfaticamente como os senhores e as senhoras que surgem nas mais diversas pantalhas a darem opiniões. O bebé confinamento nasceu com a primavera e tornou-se viçoso, pese embora algumas tentativas frustradas de o colocar ...