Paragrafino Pescada descobre síndrome das apresentadoras e o novo posto de AC

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Esta semana é incontornável perorar sobre inundações, até porque a minha vizinha do 2.º dto., a Odete, me bateu à porta aflita a anunciar um tsunami. No meio de um turbilhão de emoções, a Odete abrigou-se nos lençóis da minha cama, e, efetivamente, deu-se um tsunami, porque horas mais tarde eu estava bastante fatigado e ela relativamente desgrenhada. Após a intempérie veio a bonança e eu abenç...