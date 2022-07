Paragrafino Pescada dispensa título. Afinal o que importa é o conteúdo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Existem muitos (e muitas) que, do pináculo da sua superioridade moral, desmerecem as publicações cor-de-rosa, insinuando que são de baixo nível, exploram as fraquezas humanas, só dão espaço a assuntos absolutamente irrelevantes, e, paradoxalmente, alimentam os umbigos (e não é com cotão) das figuras que nelas aparecem.Ora, este retrato radica num preconceito e como tal encontra-se longe de ser correto. Nada ...