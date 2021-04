Paragrafino Pescada está em pânico. Saiba porquê

Estou literalmente em pânico e não é por ter receio de ser visitado por um empresário amigo do FC Porto descontente com os meus comentários futebolísticos, até porque não os faço. Mais garanto que o meu pânico não deriva de temer que Suzana Garcia seja eleita presidente da Câmara da Amadora, porque não habito no concelho nem sou do Bloco de Esquerda.



O meu pânico foi provocado pelo Presidente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...