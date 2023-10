Paragrafino Pescada junta num só texto a família Addams, joias, enguias, puns e biquínis

Para aqueles que pensam que a minha vida é só mandar bitaites e escavar as profundezas do mundano para vos presentear com observações diletantes, devo confessar que a dita (a minha vida) tem uma parte aborrecida que se materializa na quantidade industrial de informação absolutamente inútil que me inunda a caixa de correio eletrónica. Como não sou invejoso vou partilhar o conteúdo de alguns com os meus diletos.





...