Paulo Rosado: “Estamos a forçar os jovens a ir embora do país”

“Não há a noção do êxodo real que está a ocorrer com a mão de obra qualificada”, alerta o CEO e fundador da OutSystems, empresa que atingiu o estatuto de unicórnio em 2018 e que, no ano passado, chegou a uma valorização de 9,5 mil milhões de dólares. Nesta entrevista, Paulo Rosado partilha sobretudo a sua visão do país e deixa vários recados aos governantes

Paulo Rosado: “Estamos a forçar os jovens a ir embora do país”









