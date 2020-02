Pausas no trabalho. Sim ou não?

Um tribunal deu luz verde para a Galp Espanha poder descontar no salário dos seus trabalhadores as pausas que fizerem para fumar ou beber café. A petrolífera já garantiu que não vai aplicar a medida a Portugal. Mas será que esses intervalos são assim tão penalizadores para as corporações ou, pelo contrário, fazem falta para melhorar a produtividade? Especialistas respondem.