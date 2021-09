Pedro Cunha: Há um vazio na escola sobre a promoção das competências sociais e emocionais

Pedro Cunha é psicólogo educacional e diretor do Programa Gulbenkian Conhecimento, que tem apostado em vários projetos inovadores na área da educação. Começou como técnico em escolas, foi subdiretor-geral da Educação e hoje, além de ser um alto quadro da fundação, é também perito convidado em várias organizações internacionais como a Comissão Europeia, a ONU, a UNICEF e a OCDE. Para o especialista a vacinação das crianças acima de 12 anos dá um sentimento de segurança e permite que os alunos estejam mais disponíveis para aprender. Com a pandemia, a questão da saúde mental tornou-se mais evidente. Por isso, a Gulbenkian assinou um protocolo com o Ministério da Educação para a formação de professores na área socioemocional neste próximo ano letivo. Os docentes precisam de ganhar estas "lentes" de forma a detetarem sinais de alarme e perigo na sala de aula.





