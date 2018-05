Pedro Gadanho: Os museus não se podem vender como sabonetes

Pedro Gadanho é director do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, que abriu em Outubro de 2016 e pretendia colocar Portugal no mapa internacional da arte contemporânea. O objectivo foi cumprido, garante. Mas, no ano passado, 75% dos mais de 375 mil visitantes eram portugueses. O crescente fluxo de estrangeiros em Lisboa é positivo e a cultura é um pilar fundamental para os atrair, diz o arquitecto.