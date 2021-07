Pedro Morgado: “A pandemia veio universalizar a experiência de sofrimento psicológico”

Deixámos de poder fazer planos a seis meses ou a um ano. A pandemia aumentou o stress e generalizou a incerteza, conhecidos gatilhos para as doenças mentais. Mas o médico psiquiatra Pedro Morgado nota também que a experiência de sofrimento coletivo trouxe mais empatia e outra perceção da saúde mental. O professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho estuda a perturbação obsessivo-compulsiva há mais de uma década e a sua investigação venceu recentemente a primeira edição do FLAD - Science Award Mental Health.





