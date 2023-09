Pedro Morgado: Não é possível falar de saúde sem falar de literacia financeira

Todos os dias são gastos em Portugal 4,1 milhões de euros em raspadinhas. O vício de raspar um cartão está "entranhado" em cerca de 100 mil portugueses, sendo que 30 mil já o fazem de forma patológica. Os números estão no estudo nacional "Quem paga a raspadinha?", realizado pela Universidade do Minho para o Conselho Económico e Social. O psiquiatra Pedro Morgado coordenou esta investigação, juntamente com o economista Luís Aguiar-Conraria. O clínico confessa que ficou surpreendido com a dimensão do problema de saúde pública ligado a esta lotaria instantânea. São sobretudo os mais pobres, com menos estudos e idosos que estão a ficar viciados na raspadinha. As pessoas jogam na esperança de ganhar dinheiro de que precisam para o dia a dia e não entendem que estão a viver uma ilusão. A desigualdade social no país é um fator determinante para este fenómeno, sublinha.