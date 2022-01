Pedro Silveira: A elite governativa portuguesa é bastante tecnocrática

Nesta altura, António Costa e Rui Rio, os principais candidatos ao cargo de primeiro-ministro, estarão já a desenhar o seu elenco governativo. Mas, ao contrário do que se pensa, não existem assim tantas pessoas com perfil ministeriável a querer ir para o Governo, afirma Pedro Silveira, autor do ensaio "Governo de Portugal", publicado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. De facto, é comum haver muitas respostas negativas. Sobretudo porque a elite governativa portuguesa é composta maioritariamente por tecnocratas e não por políticos profissionais. São pessoas da academia, altos quadros da Administração Pública, de organizações internacionais ou de empresas, que têm muito a perder - tanto financeiramente como em termos de privacidade - quando aceitam um Ministério. Alguns dos que já passaram pela experiência governativa, diz o professor da Universidade da Beira Interior e da Universidade Nova de Lisboa, ficaram "quase traumatizados". Mas há uma outra tendência a sublinhar. Nos últimos anos, a elite política tornou-se mais diversa "e o caso mais fragrante é o da integração das mulheres no Governo".





