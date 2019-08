Quem quer comprar o feudo Espírito Santo?

Cinco anos depois da hecatombe do Banco Espírito Santo, ainda há estilhaços por apanhar no interior do país. A investigação judicial à queda do banco está longe de terminar; o Novo Banco continua a registar prejuízos. Na Beira Baixa, encontram-se à venda propriedades que outrora deram azo ao lado feudal dos irmãos António e Ricardo Salgado. A Herdade do Vale Feitoso e o Hotel Fonte Santa estão no mercado, por 32,7 e 35 milhões de euros, respetivamente. A Herdade da Poupa enfrenta uma ação judicial de 2,4 milhões, levantada pelo Banco Haitong, ex-BES Investimento. O Hotel Astória está abandonado. Mais ou menos desertos, estes bens guardam histórias sobre os tempos áureos do Grupo Espírito Santo (GES). Ressalva para o balneário termal e para a Herdade do Clube de Tiro de Monfortinho, salvos do fecho de portas em 2017, ao serem adquiridos no âmbito de um PER.