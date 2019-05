Rafaela Santos: “Como se explica o preconceito a uma criança?”

A atriz Rafaela Santos decidiu mudar-se de Lisboa, onde nasceu e cresceu, para o interior. Com o marido, começou uma companhia de teatro, a Amarelo Silvestre. De todos os lugares, escolheram Canas de Senhorim. Trabalham frequentemente usando o sítio onde estão, com as suas histórias e ambientes.