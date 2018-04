Robustez

A Tudor está a fortalecer a sua própria identidade e isso é visível nos modelos que vai sucessivamente colocando no mercado. Agora a marca surge com o estimulante Black Bay que apresenta uma nova função GMT. Trata-se de um modelo de visíveis características desportivas, que também está equipado com um novo movimento da manufactura.A Tudor está a expandir a sua linha Black Bay, apresentando um modelo com uma complicação extremamente funcional, ou seja, uma função de múltiplas zonas e tempo (função GMT) que estabelece o tempo local sem deixar de fornecer outros dos tempos de referência.A estética deste modelo é atraente e as cores de referência são também atractivas e distintas. As cores de dia e de noite estão colocadas em zonas diferentes, o que permite um contraste assinalável.A caixa de aço, de 41 mm de diâmetro, revela a sua robustez e o relógio é também estanque a 200 metros. A legibilidade é também uma das notas que o marcam. O modelo utiliza um calibre da manufactura MT5652, que foi desenvolvido pela Tudor para este relógio. A estrutura do calibre assegura a robustez, a longevidade e a segurança do produto. A flexibilidade da arquitectura interior permitiu a interacção de novas funções, o que também é relevante, já que demonstra o assinalável desenvolvimento técnico da marca.Tem uma reserva de marcha de 70 horas. A bracelete é inspirada pelas braceletes "Riveted" dos relógios Tudor dos anos 50 e 60 do passado século, o que lhe confere um ar "vintage". No fundo, encontramos aqui uma ponte entre a memória e a modernidade.O novo relógio da Panerai tem todas as características que definem a marca: é robusto, simples e desportivo. É isso que torna bem atractivo o Luminor Base Logo 3 Days Acciaio, de 44 mm. Refira-se que, durante os últimos anos, o Luminor Logo tem sido um dos mais vendidos das colecções da Panerai, tratando-se de um relógio desportivo com um design minimalista marcante - o único elemento decorativo deste modelo é o logótipo da Panerai no mostrador. Todos os outros detalhes são puramente funcionais, fiéis à história da Panerai. Um relógio que se adapta tanto ao estilo mais clássico como ao mais desportivo. Com a introdução do novo calibre P.6000, mecânico de corda manual com uma reserva de marcha de três dias, esta colecção é agora renovada e melhorada. O mostrador tem o design clássico da Panerai, extremamente legível tanto à luz do dia como às escuras, e está decorado com o logótipo da OP às 6h em azul (o logótipo consiste na interligação das letras O e P com duas setas a apontar para cima e para baixo, remetendo para as duas vocações históricas da Officine Panerai). Este modelo integra uma nova colecção de seis relógios e está disponível numa vasta gama de correias, não apenas as mais tradicionais em pele preta ou castanha, mas também outras, que representam uma novidade para a Panerai e que lhe permitem conferir um visual mais jovem e desportivo.