Retrato de uma Raia grisalha

Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Penamacor. Três concelhos plantados na nuca de Portugal, três das 77 localidades nacionais com mais reformados do que trabalhadores no ativo, dizem os números do Instituto da Segurança Social (ISS). Trabalho até vai havendo, garantem os locais, mas a mão-de-obra foge para o litoral, em particular para o nariz do país. Os verbos da Raia conjugam-se no passado. É um sítio que foi e que sonha em voltar a ser.