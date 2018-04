Rui Vieira Nery: A Cultura continua a viver em estado de emergência

Filho do guitarrista Raul Nery, o musicólogo, historiador cultural e professor universitário foi distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra 2018. Foi secretário de Estado da Cultura no primeiro Governo de António Guterres e mostra-se apreensivo com o estado da Cultura e com o resultado do concurso da DGArtes. “Ultrapassámos já há muitos anos o que deveriam ser os limites mínimos do financiamento público às Artes do Espectáculo”.