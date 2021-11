Sara Barros Leitão: “O saber é muitas vezes usado como forma de opressão”

Durante meses a fio, Sara Barros Leitão leu cartas e correspondências do Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal, um sindicato feito de mulheres e para mulheres. Formalizado em 1976, gerou resistências de governos e dos próprios sindicatos. "A vida sindical ainda é muito organizada por homens", diz a atriz e criadora, que estreou ontem no CCB a peça "Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa". O título é tomado de empréstimo a um texto publicado no livro "Novas Cartas Portuguesas". Sara assume-se como feminista e ativista, é-o quase desde sempre. Em criança, convenceu os colegas da escola a desenharem o parque infantil que gostariam de ter. Os desenhos foram enviados para o presidente da câmara municipal e o parque desejado apareceu. A atriz não sabe se foi coincidência, mas passou a acreditar que podia mudar o mundo.





