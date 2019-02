Tiago Pitta e Cunha: Portugal é das sociedades europeias menos sensíveis às questões ambientais

Tiago Pitta e Cunha é o presidente executivo da Fundação Oceano Azul, que nasceu há dois anos pela mão da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e que ganhou a concessão do Oceanário até 2045. Recentemente, a fundação, que tem um orçamento anual de 5,5 milhões de euros, lançou um programa educativo pioneiro no país que pretende transformar as próximas gerações de portugueses nos cidadãos europeus mais comprometidos com a sustentabilidade do oceano. Licenciado em Direito, Tiago Pitta e Cunha dedica-se há 20 anos à defesa dos assuntos do mar. Passou pela ONU, Comissão Europeia, Governo português e foi conselheiro do Presidente Cavaco Silva. Não se cansa de falar das potencialidades económicas do mar para o país, que têm sido desvalorizadas, sustenta.