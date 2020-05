Tiago Rodrigues: “Neste momento, o futuro é um exercício de imaginação”

“Precisamos de quem nos consiga imaginar o futuro, precisamos de quem nos proponha outros mundos possíveis, e esse é o espaço da criação”, traça o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, distinguido com o Prémio Pessoa em 2019. Tiago Rodrigues critica o subfinanciamento crónico do setor da cultura e a “falha profunda” na legislação laboral. “Uma linha de emergência de 1,7 milhões não é suficiente, num contexto tão falho por parte do Estado”.