Tim Marshall: O desafio da Humanidade está no espaço

A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 marcou o rumo da História do século XXI. Já os mais recentes acontecimentos na Faixa de Gaza e em Israel têm um impacto reduzido no território da geopolítica mundial, acredita o jornalista britânico Tim Marshall, apontado como um mestre na análise das relações internacionais. Esteve presente em mais de 40 países e cobriu os conflitos na Croácia, Bósnia, Macedónia, Kosovo, Afeganistão, Iraque, Líbano, Síria e também em Israel. É autor de livros-referência como "A Era dos Muros" e "Prisioneiros da Geografia" e lançou agora "O Futuro da Geografia". Vai ser um dos oradores da próxima conferência Negócios Sustentabilidade 20|30, que acontece no dia 28 de novembro.