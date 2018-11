Trump e a estranha forma de celebrar uma vitória

Provas vencidas - Exame Christopher Wylie

Os namorados



O ex-director de investigação que denunciou o escândalo da Cambridge Analtyca, para a qual trabalhou, foi uma das estrelas do Web Summit. Não apenas por ter revelado o uso abusivo de dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook para ajudar a eleger Trump, mas sobretudo pelos alertas que deixou. "Estamos a deixar-nos colonizar pelas empresas de tecnologia", em particular pelas redes sociais, sentenciou. O aviso deve ser muito levado a sério. O "big brother" de Orwell metamorfoseou-se e deixou de ser apenas reactivo. É capaz de manipular e influenciar decisões. É preciso agir com regulação antes que seja tarde demais.

Decepção - Aviso Rui Rio

A lua



Em Helsínquia, onde participou no congresso do Partido Popular Europeu, o presidente do PSD resolveu responder em alemão aos jornalistas portugueses que o questionaram sobre o caso José Silvano. "Ich weiss nicht was sie sagen", respondeu, o que significa "não sei do que está a falar". Rui Rio, que ainda recentemente falou da necessidade de um "banho de ética", optou por uma atitude arrogante numa matéria em que nitidamente existiu falta de higiene ética. Além disso, este despropósito parece confirmar a ideia de que, confrontado com o abismo político que tem sido a sua incapacidade enquanto líder da oposição, Rio resolveu seguir em frente.

Prudência - Incapacidade Donald Trump

O eremita



Foi eleito democraticamente, mas tem tiques de autoritarismo que não devem ser vistos de forma complacente. O seu comportamento baseia-se numa premissa primária, a de que quem não é por ele é contra ele. E foi com base nela que a Casa Branca decidiu suspender a creditação de um jornalista da CNN, Jim Acosta, que lhe viu ser negada a pretensão de fazer uma pergunta, acusando-o de ter pousado a mão numa jovem "que estava apenas a tentar fazer o seu trabalho", versão desmentida pelo próprio. Trump apenas respeita um órgão de comunicação social, a Fox News, precisamente aquele que o bajula. Isso é perigoso.