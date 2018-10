Um fim-de-semana para investir

Num dos temas mais sólidos do mercado global de bens culturais - os automóveis clássicos - e num dos temas mais quentes dos últimos anos - o design -, os investidores terão nesta semana oportunidades de ouro em Lisboa. Na FIL, Parque das Nações, e até domingo, exibe-se o Lisboa Design Show (LXD), um híbrido de mostra de designers portugueses, mas também uma ocasião de venda, o que obriga o investidor disciplinado a alguma metodologia de pesquisa.

Assim, o primeiro aspecto a ter em conta pelo pesquisador no terreno é que a área de exposição da FIL é extensa e o espaço alberga centenas de expositores, que povoam densamente o metro quadrado arrendado. Por outro lado, a LXD tenta abranger todas as áreas criativas, das jóias ao calçado, passando pelo mobiliário, pelos têxteis e pela cerâmica, o que cria algum efeito de dispersão.

A melhor estratégia para o investidor será a de percorrer o espaço com o tempo necessário, que é longo, à procura de valor. Este estará sempre em designers com carreira já validada, mas ainda pouco visíveis, e também nos "novíssimos", isto é, criativos que iniciaram agora o seu percurso e que mostram ter as características necessárias para triunfar.

No Estoril, de 2 a 7 de Outubro, várias entidades com currículo e vontade na área do automobilismo clássico juntaram-se para o Estoril Classics Week. Porventura, o grande momento da semana será o concurso de elegância, a realizar nos jardins do Casino Estoril, entre os dias 5 e 7, onde estarão a concurso 50 distintas peças, nas categorias "Vintage", "Post Vintage", "Aston Martin", "Americanos pós-guerra", "Sport pós-guerra", "Sport e GT anos 60 e 70" e "Sonhos Psicadélicos". O concurso será acompanhado por animação intensa nos jardins durante as duas noites referidas.

Além da competição de elegância, a semana estará cheia de actividades ligadas aos clássicos, destacando-se um desfile na Marginal, uma gincana e um "rally". Para os investidores neste tema, que mantém valorizações anuais quase imperturbáveis, esta é uma boa oportunidade a vários níveis. A primeira é o conhecimento directo das tendências do mercado, porque estarão presentes vários "dealers". A segunda é a possível detecção de oportunidades de compra, tanto de peças em posse nacional, como em posse internacional.