Virgolino Faneca acusa Bruno de concorrência desleal

Record

Caro BrunoAntes de mais, espero que esteja tudo bem consigo e com os seus, porque não há nada mais importante do que a família e a saúde. Posto isto, espero que compreenda e aceite o meu desabafo, na medida em que cada um é para o que nasce e eu nasci para escrever epístolas, porque isso é o meu ganha-pão, e caçar gambuzinos durante as férias grandes.Ora, o que sucede é que a entidade patronal pede que as minhas epístolas sejam uma espécie de crónicas de escárnio, prenhas de críticas subtis e bem-humoradas, um zénite difícil de atingir, devido a limitações próprias e também à realidade tal como se apresenta, na medida em que esta nem sempre ajuda à concretização desse magno objectivo.E depois acontece o inesperado, que no caso em apreço se materializa em concorrência desleal. Ou seja, o senhor, que se devia limitar a exercer a presidência do Sporting com esmero, embalado pelos cinco violinos de Chopin (um piscar de olho a Santana Lopes), resolveu entrar no meu ramo de actividade, o da sátira, decisão que muito me incomoda, até porque se tem revelado um mister à altura deste ofício, até porque para mister do futebol tem lá o JJ, embora o senhor também o pudesse substituir com qualidade, facto verificável na forma como aconselha o Gelson a rematar.Além do mais, a sua comédia não se esgota apenas na palavra, tem uma dimensão corporal que o equipara a Rowan Atkinson, como se viu naquela imitação que fez do corcunda de Notre Dame, quando se estava a levantar do banco de suplentes.Ou seja, com este tipo de competição, estou em risco de perder o meu emprego de escriba. O meu patrão até já me atirou um 'ó Virgolino, já pensaste em ir jogar chinquilho para Alvalade Sado?', que pressenti como um sinal de que estou aqui estou com os patins calçados e levo uma "stickada" porta fora.Neste sentido, senhor Bruno, sinto-me na obrigação de lhe lançar um ultimato: acabe já com os trocadilhos, as piadas secas, as insinuações libidinosas, as sátiras gestuais e afins, caso contrário sofrerá sanções mais duras do que as aplicadas a Kim Jong-un. Por exemplo, durante um mês será proibido de usar o Facebook e obrigado a treinar com Bas Dost o jogo de cabeça (até porque o holandês está danadinho para lhe dar uma cabeçada), ficará 15 dias proibido de falar ao telemóvel com o Mustafá, irá aprender português com o Jorge Jesus, e, pior que tudo, terá aulas de formação de bombeiro tendo como instrutor Marta Soares. E cuidado que ainda a bomba atómica chamada Ricciardi, que em termos de cólera lhe dá dez a zero.Espero que estas minhas ameaças explícitas sejam suficientes para o dissuadir da intenção de se tornar comediante, mantendo o rumo que traçou para a sua vida, o de se tornar um símbolo perene da História de Portugal, embora alguns ingratos não o reconheçam porque passam a vida nas roulottes a comer couratos e a ingerir bejecas. E a prova de que o seu lugar é no Sporting é a de que até nas maleitas o senhor é chique. Você tem um "burnout", uma coisa verdadeiramente nobre e sofisticada. Se fosse um lampião, o diagnóstico seria taralhouco, tratando-se de um tripeiro, dir-se-ia que estava chanfrado. Já eu, começo a ficar lelé da cuca só de imaginar a possibilidade de vir a ser presidente do FC Porcalhota.Por favor, cumpra o seu devir.Um abraço respeitoso deste seu,

Virgolino Faneca