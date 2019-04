Zelenskiy: A ficção tornou-se realidade

Volodymyr Zelenskiy é um comediante ucraniano de 41 anos conhecido por interpretar o papel de um professor de História que se tornou presidente da Ucrânia na série televisiva "Servo do Povo". A ficção transformou-se em realidade. O ator derrotou Petro Poroshenko na segunda volta das eleições presidenciais e é agora o novo presidente do país, com a grande maioria dos votos dos ucranianos. Tudo isto sem apresentar um programa de governo nem ter feito comícios durante a campanha. Foi a derrota do "establishment" político e a aposta no desconhecido. Um tiro no escuro. Os ucranianos preferem uma mudança, mesmo sem saberem se será para melhor. E isso pode ser um alerta.