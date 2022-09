Repastos à antiga portuguesa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O nome Pica Pau não desperta a ideia de uma cozinha de autor, elaborada, com reinterpretações, espumas, esferizações ou gastronomia molecular. Imagina-se um prato com carne cortada aos pedaços, molho, picles e uma cerveja para acompanhar. Isto e outros pratos portugueses é o que se come no restaurante que abriu recentemente na rua da Escola Politécnica, em Lisboa, liderado pelo chef Luís Gaspar.É o próprio cozinheiro ...