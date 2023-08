Mistério do queijo picaroto

Partilhar artigo



As torrentes de lava que escorrem para o mar, na Ilha do Pico, eram "mistérios" que a população no século XVI não sabia explicar. Os estudos geológicos foram respondendo às perplexidades, mas o nome manteve-se ao longo dos anos para designar os locais onde a lava "escorreu", tal como os mistérios de São João, da Silveira, da Prainha ou de Santa Luzia. Num deles, da Silveira, produz-se um queijo com coloração branca,...